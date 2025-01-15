Trump'tan Gazze'de Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Trump\'tan Gazze\'de Ateşkes Açıklaması

Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.

15.01.2025 20:47
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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