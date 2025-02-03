Trump'tan Güney Afrika'ya Yardım Durdurma Açıklaması

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WASHINGTON, 3 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'da "çok kötü" muamele gören "bazı gruplarla" ilgili soruşturmalar tamamlanıncaya kadar ülkeye yapacağı yardımları durduracağını söyledi. Trump, bu iddiasıyla ilgili herhangi bir kanıt göstermedi.

Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajında, "Güney Afrika topraklara el koyuyor ve bazı gruplara 'çok kötü' muamele ediyor. ABD, buna göz yummayacak; harekete geçeceğiz. Ayrıca bu durum tüm boyutlarıyla soruşturulana kadar Güney Afrika'ya yapılacak tüm yardımları keseceğim" dedi.

Güney Afrika tarafı henüz Trump'ın sözlerine yanıt vermedi.