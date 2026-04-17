Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

17.04.2026 17:02
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ancak İran'la anlaşma sürecinin ablukayı sürdüreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını ancak İran'la anlaşma süreci tamamlanana kadar ablukanın süreceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran'la yürüttüğümüz süreç, yüzde 100 tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşma sürecinde sona geldiklerini ima eden Trump, müzakere başlıklarının çoğunda zaten anlaştıklarını ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

Trump, ilk paylaşımında "İran Boğazı" dedi

Öte yandan Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin ilk paylaşımında, Hürmüz Boğazı yerine "İran Boğazı" ifadesini kullanıp sonraki paylaşımında bu ifadeyi düzeltmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı, konuyla ilgili önceki paylaşımında, "İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişlere tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Advertisement
