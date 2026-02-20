Trump\'tan İran\'a Askeri Saldırı Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası sınırlı askeri saldırı yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katıldığı kahvaltı etkinliği öncesinde, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahvaltının başında basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyen Trump, bir muhabirin, "İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.