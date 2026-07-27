Trump'tan İran'a Askeri Seçenek Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Askeri Seçenek Uyarısı

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Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa askeri harekâta hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde "güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını" söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "müzakerelere bir şans daha vermek için ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını" dile getirdi.

Arabulucu ülkelerin "müzakerelere bir şans daha vermesini istediğini", bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini savunan Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi." açıklamasında bulundu.

Trump, arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz." dedi.

Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye de değinen Trump, "Bibi (Netanyahu) ile, ben başkan olmasaydım İran'ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağı ve İsrail'in yok olacağı gerçeği hakkında konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için Tahran'a gitmişti.

Tahran yönetimi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasına ilişkin yapılan müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Askeri Seçenek Uyarısı - Son Dakika

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