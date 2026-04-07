Trump İran'a Son Tarihi Erteledi, Anlaşma Yoksa 'Cehennem' Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmaya varması veya Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği son tarihi pazartesinden salıya erteledi. Bu, daha önce birkaç kez ertelenen sürelerin sonuncusu oldu ve Trump, anlaşma sağlanmaması durumunda 'cehennemin üzerlerine yağacağını' ifade etti.

Trump, İran'a verdiği bir önceki son tarih 23 Mart'tı, ancak bu tarih sert tehditler ve müzakerelerin ilerlemesi nedeniyle birkaç kez değişiklik yapıldı. Son tarih yaklaşırken anlaşma sağlanmamış olup, Trump'ın İran'a verdiği bir son tarih 26 Mart'ta 10 gün daha uzatıldı ve 48 saat içinde 'cehennemin üzerlerine yağacağını' söyledi.

30 Mart'ta yaptığı açıklamada, hem görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti, hem de anlaşma 'kısa sürede sağlanmazsa' saldırı kapsamını genişleteceğini vurguladı. Cumartesi günü yaptığı paylaşımda, 'İran'a anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün verdiğimi hatırlıyor musunuz? Süre doluyor, 48 saat içinde üzerlerine cehennem yağacak' dedi.

Pazar günü küfür içeren bir paylaşım yapan Trump, 'Salı günü İran'da 'Elektrik Santrali Günü' ve 'Köprü Günü' olacak. Benzeri olmayacak! ! ! Şu lanet boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız' ifadelerini kullandı. Pazartesi günü ise bu sürenin son olduğunu ima ederek daha fazla uzatma yaptığını söyledi: 'Bütün ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. Ordumuzun gücü sayesinde, yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yok edilebilir.'

Bu durum, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktasıdır ve ABD'nin İran'a karşı silahları kullanma seçeneğini öne sürmesi ile ilgili endişeleri yansıtır.