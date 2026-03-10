Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse ve bu konuda herhangi bir rapor almamışsak, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş seviyede olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse ve bu konuda herhangi bir rapor almamışsak, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş seviyede olacaktır. Öte yandan, döşenmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu, doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır."