Trump\'tan İran\'a Nükleer Uyarı

(NEW YORK) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini de açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansında (EPA) veri merkezlerine ilişkin düzenlenen programda konuştu.

İran'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durumumuz gayet iyi" dedi. İran yönetiminin bazı hazırlıklar içinde olduğunu öne süren Trump, "Bir şeyler planlıyorlar ancak henüz hazır değiller" ifadesini kullandı.

İran yönetiminin "kötü niyetli" olduğunu savunan Trump, şunları kaydetti:

"Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz."

Trump, İran ve müttefiklerinin bölgedeki faaliyetlerine değinerek, salondaki yatırımcılar ile yerel yöneticilere, "Toplulukları birer birer yok etmeye başladıklarında, veri merkezlerinizle ilgili bahsettiğim tüm bu adımları atıyor olmamız önemli değil mi?" diye seslendi.

İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, "Bunu akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyiz. Tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" diye konuştu.

Şİ CİNPİNG, 24 EYLÜL'DE ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

Trump, konuşmasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Şi ile yapacağı görüşmede yapay zeka teknolojilerinin önemli gündem başlıklarından biri olacağını belirten Trump, yapay zeka sektörünü "şimdiye kadar görülen en büyük şey" olarak nitelendirdi.

Trump, ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel rekabette Çin'in önünde olduğunu savundu.