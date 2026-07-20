Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Sert Mesaj

20.07.2026 20:47
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Trump, İran'ın ABD askerlerini öldürmesi durumunda bedelini katbekat ödeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

"İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika

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