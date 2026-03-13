Trump'tan İran'a Sert Mesajlar - Son Dakika
Trump'tan İran'a Sert Mesajlar

13.03.2026 09:47
Trump, İran'ın askeri gücünü yok ettiklerini iddia etti ve İran'ı 'terörist rejim' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un İran'ın askeri kapasitesini "tamamen yok ettiğini" öne sürdü ve İran yönetimini "terörist" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini iddia etti. ABD Başkanı, ABD merkezli New York Times gazetesinin savaşa ilişkin editoryal çerçevesini eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki terörist rejimi askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda tamamen yok ediyoruz. Ancak New York Times'ın başarısız haberlerini okursanız, yanlış bir şekilde kazanmadığımızı düşünebilirsiniz. İran'ın donanması artık yok, hava kuvvetleri artık yok; füzeleri, insansız hava araçları ve her şeyleri yok ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi. Eşi benzeri görülmemiş bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bugün bu aklını yitirmiş alçakların başına neler geleceğini izleyin."

47 yıldır dünyanın her yerinde masum insanları öldürüyorlardı ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak benim için büyük bir onur. İlginiz için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

