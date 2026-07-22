Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Sert Uyarı

22.07.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırırsa Tahran'daki hedefleri vuracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda, " Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini" hedef alacaklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti.

İran'a yönelik saldırıların eskisine göre daha şiddetli olacağı işaretini veren Trump, bugünden itibaren caydırıcılık konusunda daha kritik hedeflere yöneleceklerini vurguladı.

Trump, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti, füze, roket, dron veya başka herhangi bir cihaz veya silahla Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığında, ABD, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da enerji santralini bombalayacak ve yok edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklaması, İran'ın önceki günlerde Orta Doğu'daki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 3 askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Trump, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:50:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.