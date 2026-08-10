Trump'tan İran'a Tazminat Cevabı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Tazminat Cevabı

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Trump, İran'ın tazminat talebine karşılık son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat isteyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "askeri tazminat" talebine karşılık bu ülkeden "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.???????

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak tazminat talebini genişletti.

Trump, "Ayrıca müzakereler bağlamında İran; Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Tazminat Cevabı - Son Dakika

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