Trump'tan İran'a Tehdit: Elektrik Santralleri Vurulacak! - Son Dakika
Trump'tan İran'a Tehdit: Elektrik Santralleri Vurulacak!

23.03.2026 09:49
Trump, İran Hürmüz Boğazı'nı açmazsa elektrik santrallerini vuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vuracağına yönelik tehdidinin "çok iyi" sonuç vereceğini öne sürerek, bu durumun " İran'ın tamamen yok edilmesine" yol açabileceğini savundu.

Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği telefon röportajında, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde enerji santrallerine saldırılacağı yönünde verdiği ültimatomun "çok iyi" sonuçlanacağını ifade eden Trump, "Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak." dedi.

Donald Trump, bu durumun, "İran'ın tamamen yok edilmesine" yol açabileceğini iddia etti.

Boğazın yeniden açılmasına destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini de eleştiren Trump, bu ülkelerin "hiçbir şey yapmadığını" öne sürdü.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 48 saatte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde, bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadesini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri hususunda ABD Başkanı Trump'tan "anlayış" istemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Tehdit: Elektrik Santralleri Vurulacak! - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Tehdit: Elektrik Santralleri Vurulacak! - Son Dakika
