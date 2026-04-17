Trump'tan İran'a Teşekkür

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtığını duyuran İran'a, sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "İran az önce boğazın tamamen açık ve tam geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?