Trump'tan İran'a Uranyum Uyarısı

(WASHINGTON)- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu iddiaları üzerine, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz), derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilip ülkeye getirilerek imha edilecek ya da tercihen İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir noktada yok edilecektir" dedi.

Trump, söz konusu sürecin Atom Enerjisi Komisyonu ya da eşdeğer bir kurumun gözetiminde yürütüleceğini belirtti.