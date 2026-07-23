Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklamaları

23.07.2026 00:55
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Trump, İran ile anlaşmaya hazır olmadıklarını belirtti ve ABD askerlerinin cenazelerini teslim aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar." dedi.

Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinden üzüntüyle bahseden Trump, "Bugün, İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 kahramanımızın cenazelerini teslim aldık." ifadesini kullandı.

Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Hayatını kaybeden askerin ailesini beraberinde Air Force One uçağıyla konuşma yaptığı Georgia eyaletine getirdiğini anlatan Trump, salonda hazır bulunan ailenin üzüntüsünü paylaştığını belirtti.

"Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." yorumunu yaptı.

İç politikaya da değinen Trump, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde oy tercihleri yüzünden Demokratları eleştirdi.

Donald Trump, "Çocuklarınızın 'transseksüeller tarafından' sakatlanması için erkeklerin kadın sporlarında oynamasına da izin verdiler. Herkes için transseksüellik vardı; erkek ve kadın sporları şehirlerimizi kasıp kavurdu ve tüm dünya bize gülüyordu. Tüm dünyada bir şaka konusuyduk ama artık bize gülmüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika

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