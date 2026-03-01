Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

01.03.2026 19:30
Trump, İran'a yönelik saldırıları savunarak nükleer silah ediniminden duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile düzenledikleri saldırıları savunarak, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi.

Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
