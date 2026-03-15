Trump'tan İran Açıklaması
Trump'tan İran Açıklaması

15.03.2026 11:39
Trump, İran'ın Körfez'deki müttefiklerini hedef almasına şaşırdığını ve saldırı olasılığını vurguladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerini hedef almasına şaşırdığını" söyleyerek, İran ile çatışmayı sona erdirmek için Tahran'ın anlaşmaya hazır görünmesine rağmen, "şartların henüz yeterince iyi olmadığını", "ABD'nin, İran'ın Kharg Island petrol ihracat merkezine daha fazla saldırı düzenleyebileceğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı NBC News'e verdiği röportajda, Körfez ülkelerini "harika" olarak nitelendirirken, "gereksiz yere ateş altına alındılar" ifadelerini kullandı. İran'ın bu ülkeleri hedef alma kararını değerlendiren Trump, "bunun bütün bu olaylar arasında şaşırdığı en büyük şey" olduğunu belirtti.

Trump, İran ile çatışmayı sona erdirmek için Tahran'ın anlaşmaya hazır görünmesine rağmen, "şartların henüz yeterince iyi olmadığını" belirterek, "ABD'nin, İran'ın Kharg Island petrol ihracat merkezine daha fazla saldırı düzenleyebileceğini" söyledi.

Diğer ülkelere, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yardım etme çağrısını yineleyen Trump, "ABD'nin İran'a karşı yürütülen savaşta bu ülkelerle koordinasyon içinde olacağını" vurguladı.

Batı medyasının haberine göre Trump yönetimi, ABD ve İsrail'in iki hafta önce düzenlediği büyük hava saldırısıyla başlayan İran savaşıyla ilgili diplomatik müzakereleri Orta Doğu'daki müttefiklerin taleplerine rağmen reddetti.

Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman, ABD silah ve teknolojisinin en büyük alıcıları arasında yer alıyordu.

Karşılığında ABD, Körfez'in en yakın askeri ortağı ve koruyucusu konumundaydı. Buna göre İran'ın, havaalanları, askeri üsler, petrol rafinerileri, limanlar, oteller ve ofis binalarını hedef alan insansız hava araçları ve füzeleri, Körfez ülkeleri için beklenmedik bir durum oluşturdu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
