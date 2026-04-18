Trump'tan İran Açıklaması

Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, günün ilerleyen saatlerinde İran konusunda yeni bilgiler paylaşılabileceğini söyledi ve basın mensuplarının sorularını almadan açıklamasını sonlandırdı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanma noktasına gelmesine ilişkin açıklamasında, Washington'un İran ile "çok iyi görüşmeler sürdürdüğünü" belirtti. ABD Başkanı "İran'ın '47 yıldır olduğu gibi biraz kurnazca davrandığını" ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, "Bizi şantajla yönlendirmelerine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.