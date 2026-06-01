Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

01.06.2026 19:56
Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin bilgi verilmediğini ve savaş istemediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan Trump, İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

