Trump'tan İran Açıklaması: 'Kaybeden' Oldu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın bölgedeki ülkeler karşısında "tarihte ilk kez kaybettiğini" ileri sürdü ve İran'ın artık " Orta Doğu'nun zorbası değil, kaybedeni" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cehennem gibi yenilmekte olan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. İran, Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmeye çalışıyordu. Bu, İran'ın binlerce yıl içinde çevresindeki Orta Doğu ülkelerine ilk kez yenildiği anlamına geliyor. Bana 'Teşekkür ederiz Başkan Trump' dediler. Ben de 'Rica ederim' dedim. İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, bunun yerine 'Orta Doğu'nun kaybedeni'. Teslim olana kadar ya da daha muhtemel olarak tamamen çökene kadar onlarca yıl boyunca da böyle kalacak."

Bugün İran çok ağır şekilde vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şimdiye kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali kapsamında ciddi biçimde değerlendirme altına alındı. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."