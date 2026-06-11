Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması

11.06.2026 21:02
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Trump, İran ile anlaşmanın detaylarını kısa süre içinde duyuracaklarını bildirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın imza törenine dair zaman ve yer bilgisinin kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.

Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde onaylandığını belirtti.

Bu gelişme üzerine, ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanları iptal ettiğini açıklayan Trump, görüşmelerin ve nihai hususların ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili taraflarca onaylandığını öne sürdü.

Trump, anlaşma kesinleşene kadar deniz ablukasının tam olarak yürürlükte kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı, imza töreninin zamanı ve yerinin kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adnan Akyüz Adnan Akyüz:
    bakın detaylara çıksa meğer fiyatlar patlamış daha da pahalı olacak mı bilmiyorum ama böyle haberler genelde masraftır bizim için de yani kim bilir kaç liraya mal olur bu anlaşma 0 0 Yanıtla
  • Tuba Claw Tuba Claw:
    umarım bu sefer gerçekten olur da barış gelir ?? ama biliyorsunuz her zaman vaatler vardır sonra yine halk cebe döner ?? umarım olmaz 0 0 Yanıtla
  • Sema Topuz Sema Topuz:
    Trump'ın İran'la anlaşma yapması güzel tabii ama bu kadar kolay olmaz bence yıllar süren mesele bu yani detayları beklemek lazım 0 0 Yanıtla
  • Şeyma Fırat Şeyma Fırat:
    hayvanlara da düşün bu savaşlarda ne kadar masum hayvan ölüyo çok acı bu durum çevre de bozuluyo harita değişiyo ekosistem yıkılıyo sadece insanları düşünüyolar hayvan hakları hiçe sayılıyo 0 0 Yanıtla
  • Barış Adiyakin Barış Adiyakin:
    para para para hep para masrafı artıcak bu işlerden bize ne kalıyo asker gider savaşır bomba patlıyo sonra yeniden yapıyo devlet parasını harcıyo vergimiz gidiyo boşa gitmiş oluyo 0 0 Yanıtla
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