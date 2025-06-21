Trump'tan İran-İsrail Açıklaması

NEW YORK, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm arayışında olduklarını, ancak İsrail'den İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Trump, cuma günü New Jersey'de kendisine ait golf sahasında düzenlenen bağış etkinliği sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın İran ile diplomatik ilişkiler kurma çabalarını eleştiren Trump, "Yardımcı olmadılar. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor. Bizimle görüşmek istiyor. Avrupa'nın bu konuda yardımcı olabilmesi mümkün değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise Trump yönetiminin ABD-İran nükleer müzakerelerinin ilerlemesi için İran ve İsrail arasında ateşkes çağrısı yapıp yapmayacağı konusunda "spekülasyonda bulunamayacağını" söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında, "Şu anda olanlar veya başkanın ya da dışişleri bakanının bu müzakerelere vereceği tepki konusunda yorumda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.