Trump'tan İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Mutabakatı Açıklaması

17.06.2026 19:37
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Trump, İran ile varılan mutabakatın güçlü olduğunu ve tarihi bağlamda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın "çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını" söyledi.

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile basına açıklamalarda bulundu.

İran ile gerilimin 3-4 ay önce değil yıllar önce başladığını belirten Trump, "(Gerilim) Ben (İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım) Süleymani'yi ortadan kaldırdığımda başladı. Bu büyük bir olaydı. Hatta bazıları bunun son 50 yılda Orta Doğu'daki en büyük olay olduğunu söylüyor. Onu etkisiz hale getirdik ve İran çok farklı bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) sona erdirmesine işaret ederek "O anlaşma onlara nükleer silah kazandırıyordu. Ben onu iptal ettim ve durdurdum. Ardından B-2 bombardıman uçaklarıyla bunu bir kez daha durdurdum." dedi.

ABD-İran arasında varılan mutabakata ilişkin ise Trump, "Bu bir mutabakat zaptı ancak çok güçlü bir belge. İki paragraflık basit bir metin değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, üst düzey İranlı liderlerin öldürüldüğünü ve Tahran yönetiminin anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

ABD ordusunun dünyanın en güçlü askeri gücü olduğunu savunan Trump, "Bunu Venezuela'da gördünüz, sadece 48 dakika sürdü. Şimdi Venezuela ile ilişkilerimiz harika. Savaşın maliyetini 40 katıyla geri aldık, milyonlarca varil petrol çıkardık." ifadelerini kullandı.

Hindistan'la iyi ilişkilere dikkati çekti

Hindistan'ın her konuda "büyük rol" oynadığı değerlendirmesinde bulunan Trump, "(Modi) Lider olmayı sürdürdükçe, Hindistan'ın rolü büyük olacak." dedi.

Trump, Hindistan'dan övgüyle söz ederek "Başkan olduğum sürece, Beyaz Saray'da büyük bir dostları olacak." diye konuştu.

Yeni Delhi yönetimiyle enerji ticaretine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Hindistan, bizimle istediği her şeyi yapabilir. İlişkilerimiz çok iyi. Şu anda olduğundan daha yakın olamayız." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmenin "kolay olacağını" sandığını ancak durumun böyle olmadığını vurgulayan Trump, "(Zelenskiy ve Putin) Birbirlerinden çok hoşlanmıyorlar, bu da durumu daha da zorlaştırıyor." dedi.

İsrail'e ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "İsrail'in kendini koruyabilmesini ancak sağduyulu davranmalarını istiyorum." diye konuştu.

Modi ölen Hint denizcileri gündeme getirdi

Modi ise İran ile ABD arasında varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu mutabakatın bölge için uzun süre kalıcı barışa yol açmasını umduğunu belirten Modi, "Şu konuda mutabıkız, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması küresel ekonomi için ölümcül derecede önemli." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın seyrüsefer özgürlüğüne verdiği öneme değinen Modi, ABD'nin Umman açıklarındaki gemilere saldırılarında ölen Hint denizcileri anımsattı.

Modi, "Binlerce Hint denizci, Hürmüz Boğazı dahil küresel denizcilik ticaret rotalarında görevlerini yerine getiriyor. Onların güvenliği bizim için son derece önemli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika

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