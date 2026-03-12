Trump'tan İran Uyarısı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "ABD açık ara dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz" dedi. Trump, "Benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silah edinmesini ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemektir. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yaptı. Trump'un paylaşımı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri açık ara dünyanın en büyük petrol üreticisidir; bu yüzden petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz. Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silah elde etmesini ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemektir. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."