Trump'tan İran ve Husilere Sert Mesaj - Son Dakika
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Trump'tan İran ve Husilere Sert Mesaj

Trump\'tan İran ve Husilere Sert Mesaj
23.07.2026 16:12
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Trump, Husilerin saldırısına karşı İran'ı sorumlu tutacağını ve askeri yanıt vereceğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin iki Suudi Arabistan gemisine yönelik saldırısının ardından yaptığı açıklamada, benzer bir saldırının tekrarlanması halinde İran'ın sorumlu tutulacağını ve hem Tahran'a hem de Husilere karşı sert askeri karşılık verileceğini bildirdi.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir yıl önce ABD'nin ticaret gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle Husilere "çok güçlü" bir askeri operasyon düzenlediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O zamandan beri ve İran ile yaşadığımız çatışma süresince Husi milisleri son derece sorumlu bir tutum sergiledi. Ne yazık ki dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açarak yeniden harekete geçtiler. Eğer bunu tekrar yaparlarsa, Husi milisleri İran'ın bir vekili ve/veya temsilcisi olduğu için ABD, İran'ı sorumlu tutacak ve İran'a ve tabii ki şimdiye kadar çok profesyonel ve akıllı davranmış olmalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığım Husi milislerine ciddi askeri cezalar uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran ve Husilere Sert Mesaj - Son Dakika

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