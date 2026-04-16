Trump'tan İsrail-Lübnan Temasları Açıklaması

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir kesintiye uğrayan temasların yeniden kurulması için girişimde bulunduklarını açıkladı. Trump, iki ülke liderinin yaklaşık 34 yıl sonra bugün görüşeceğini belirterek, süreci "nefes alma alanı yaratma" çabası olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan Washington yerel saatine göre yaptığı paylaşımda, "İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl kadar...Bu görüşme, yarın gerçekleşecek. Güzel..." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Türkiye saatine göre bugün olması bekleniyor.