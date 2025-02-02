Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı - Son Dakika
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Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD sübvansiyonları olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğini ifade ederek, ülkesinin kendi üretiminde güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Trump, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı." dedi.

02.02.2025 19:17
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini kaydetti. Donald Trump, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN "KANADA" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump, "Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"SEVGİYLE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN 51. EYALETİMİZ OLMALI"

Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti. "Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi. Trump, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı." dedi.

"ÜSTELİK GÜMRÜK VERGİSİ DE YOK"

ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump, "Üstelik, gümrük vergisi de yok." açıklamasını yaptı. Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.

"ARTIK O GÜNLER SONA ERDİ"

Trump, "Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız." ifadesini kullandı. Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak." mesajını verdi.

Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Yoltay:
    bütün ülkeler i ne kadar gözümüzde büyütmüşüz.. hepsi beş para etmez.. Amerika hepsinin içinden geçiyor.. Ezikler 0 1 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Dünya faşistlerin güdümünde. 0 1 Yanıtla
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