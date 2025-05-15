Trump'tan Katar'a 42 Milyar Dolarlık Askeri Anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını belirterek ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini söyledi

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Trump, "Daha önce söylediğim gibi ABD silahlı kuvvetleri için, eşi benzeri görülmemiş miktardaki 1 trilyon dolarlık bütçeyi onaylayacağım." dedi.

Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolar yatırım toplamayı hedeflediklerini aktaran Trump, ülkesinin savunma bütçesini de bu sayede artacağına işaret etti.