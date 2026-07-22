Trump'tan Lübnan'a Doğrudan Uçuş İzni - Son Dakika
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Trump'tan Lübnan'a Doğrudan Uçuş İzni

22.07.2026 01:26
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Lübnan Başbakanı Selam, Trump'a doğrudan uçuş izni için teşekkür etti. Ekonomiye katkı sağlayacak.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'a, Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş düzenlemesine izin vermesi dolayısıyla teşekkür etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aldığı karar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Selam, hükümetin söz konusu kararın en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli tüm teknik ve idari süreçleri yürütmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD ile Lübnan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimi güçlendireceğini ifade eden Selam, bunun aynı zamanda Lübnan ekonomisine destek sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Trump, ülkesinin hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine ilişkin talimat verdiğini açıklamıştı.

ABD, Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşlarını, 1985'te TWA'ya ait bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından durdurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Lübnan'a Doğrudan Uçuş İzni - Son Dakika

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