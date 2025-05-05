Trump'tan Meksika'ya Asker Gönderme Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Meksika'ya Asker Gönderme Teklifi

Trump\'tan Meksika\'ya Asker Gönderme Teklifi

Trump, Meksika'nın asker kabul etmemesini kartellerden korkmakla suçladı.

05.05.2025 04:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un kartellerden "korktuğunu" söyledi.

Başkan Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sheinbaum'a uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifinde bulunduğunu doğrulayan Trump, "Eğer Meksika, karteller konusunda yardım isteseydi bunu yapmaktan onur duyardık." diye konuştu.

Öte yandan Trump, "(Sheinbaum'un) Hoş bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ancak kartellerden o kadar korkuyor ki doğru düzgün düşünemiyor." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum teklifi reddetmişti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.

Sheinbaum, Trump'a şu karşılığı verdiğini anlatmıştı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Meksika'ya Asker Gönderme Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 06:39:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Meksika'ya Asker Gönderme Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.