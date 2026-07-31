Trump'tan Minnesota'daki Siber Saldırı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki bazı su tesislerine düzenlenen siber saldırının İran kaynaklı olduğuna inanmadığını ve sorumluların eyaletin "beceriksiz" Demokrat yöneticileri olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında, Minnesota eyaletinde yaşanan siber saldırıya ilişkin konuştu.

Trump, "Minnesota'da bir siber saldırı yaşandığını duyduk ve bunun sorumlusu olarak İran'ı gösterdiler. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bunun sorumlusu Minnesota yönetimidir çünkü onlar (Demokratlar) son derece beceriksizler." ifadelerini kullandı.

Amerikan Washington Post gazetesine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Minnesota'da yerel su şebekelerine yönelik siber saldırı konusunda İran yönetiminden şüphelendiklerini bildirmişti.