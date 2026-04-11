Trump NATO'yu Eleştiriyor, Çekilme Endişeleri Artıyor

11.04.2026 01:40
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından NATO müttefiklerini eleştirerek, ABD'nin ittifaktan çekilme olasılığını gündeme getirdi. Trump, NATO'nun savaş zamanında yanlarında olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ittifaka yönelik eleştirilerini yineledi. Görüşme, ABD'nin NATO'dan çekilme olasılığının tartışıldığı bir ortamda yapıldı. Trump, Truth Social hesabından NATO müttefiklerini sert bir dille eleştirerek, 'Hayal kırıklığı yaratan, bizim NATO'muz da dahil olmak üzere bu insanların hiçbiri, üzerinde baskı kurulmadığında hiçbir şey anlamadı' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'NATO, ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda değildi ve gelecekte de olmayacak' şeklinde yazdı.

Trump, İran savaşında ABD'ye destek vermeyen NATO üyelerine yönelik kızgınlığını dile getirerek, ABD'nin yaklaşık 80 yıllık ittifaktan çekilme olasılığına dair endişeleri artırdı. Rutte, görüşmenin 'çok samimi ve açık' geçtiğini belirtirken, Trump'ın ittifaktan çekilme ihtimali hakkında doğrudan yanıt vermekten kaçındı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump, savaş sırasında ABD'ye destek vermeyen bazı NATO üyelerinden askerlerini çekerek yaptırım uygulamayı düşünüyor, ancak bu plan Kongre onayı gerektiriyor.

Trump, daha önce Gro¨nland'ı 'büyük ve kötü yönetilen buz parçası' olarak nitelendirerek Danimarka ile gerilime neden olmuştu. Ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i eleştirerek ittifak içindeki kişisel gerilimleri ortaya koydu. Rutte, geçmişte Trump'ı yatıştırma çabalarının merkezinde yer almıştı ve bu ziyarette Pentagon şefi Pete Hegseth ile de görüşmesi bekleniyor. Perşembe günü, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski direktörü Joe Kent, sosyal medyadan NATO'dan çekilmenin Türkiye ile İsrail arasındaki olası bir çatışmada İsrail'i desteklemek için olduğunu ileri sürdü, ancak NATO'nun 5. maddesi Türkiye'yi destekleme yükümlülüğü getiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

