Trump'tan Netanyahu'ya Katar Uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Netanyahu'ya Katar Uyarısı

15.09.2025 04:58
Trump, Netanyahu'ya Katar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi ve Katar'ı övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar'la ilgili daha dikkatli olması çağrısında bulunarak, "İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, yaptığı görüşmede çok harika bir insan olduğunu söylediğini belirten Trump, "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar." yorumunu yaptı.

Katar'ın yanında olduklarını mesajının altını çizen ABD Başkanı, Doha'nın Washington için "harika" bir müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

