WASHINGTON, 6 Mart (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 5 Şubat 2025.
Beyaz Saray tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, üç büyük otomobil üreticisine Meksika ve Kanada'ya uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerinden bir ay muafiyet tanıdı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Trump'tan Otomobil Üreticilerine Gümrük Muafiyeti - Son Dakika
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