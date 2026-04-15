Trump'tan Papa 14. Leo'ya Sert Eleştiriler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Papa 14. Leo'ya Sert Eleştiriler

15.04.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Papa 14. Leo'yu İran'ın nükleer silah meselesindeki tutumu nedeniyle hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu bir kez daha hedef alarak, "birilerinin Papa'ya İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söylemesi" gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri Papa 14. Leo'ya, İran'ın son iki ayda en az 42 bin masum, tamamen silahsız protestocuyu öldürdüğünü ve İran'ın nükleer bombaya sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyleyebilir mi?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı diğer paylaşımda ise NATO'ya tepki göstererek, "NATO bizim yanımızda olmadı ve gelecekte de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vance'ten Papa 14. Leo'ya "teoloji hakkında dikkatli konuşulmalı" eleştirisi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Georgia eyaletinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde Papa 14. Leo'yu hedef aldı.

Vance, çatışmalarla ilgili fikir ayrılıkları olabileceğini söyleyerek, Papa 14. Leo'ya ilişkin "Burada mesele, teoloji hakkında görüş bildirecekseniz dikkatli olmalısınız. (Bu görüşün) gerçeğe bağlı olmasını sağlamalısınız. Ben böyle yapmaya çalışıyorum ve kesinlikle Katolik ya da Protestan olsun din adamlarından bunu beklerim." diye konuştu.

Trump ile Papa arasındaki ilişkiler karşılıklı açıklamalarla gerildi

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından Trump, 13 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:51:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.