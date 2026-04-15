Trump'tan Papa 14. Leo'ya Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu bir kez daha hedef alarak, "birilerinin Papa'ya İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söylemesi" gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri Papa 14. Leo'ya, İran'ın son iki ayda en az 42 bin masum, tamamen silahsız protestocuyu öldürdüğünü ve İran'ın nükleer bombaya sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyleyebilir mi?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı diğer paylaşımda ise NATO'ya tepki göstererek, "NATO bizim yanımızda olmadı ve gelecekte de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vance'ten Papa 14. Leo'ya "teoloji hakkında dikkatli konuşulmalı" eleştirisi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Georgia eyaletinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde Papa 14. Leo'yu hedef aldı.

Vance, çatışmalarla ilgili fikir ayrılıkları olabileceğini söyleyerek, Papa 14. Leo'ya ilişkin "Burada mesele, teoloji hakkında görüş bildirecekseniz dikkatli olmalısınız. (Bu görüşün) gerçeğe bağlı olmasını sağlamalısınız. Ben böyle yapmaya çalışıyorum ve kesinlikle Katolik ya da Protestan olsun din adamlarından bunu beklerim." diye konuştu.

Trump ile Papa arasındaki ilişkiler karşılıklı açıklamalarla gerildi

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından Trump, 13 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.