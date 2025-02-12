Trump'tan Rusya ile İlişkiler Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD vatandaşının Rusya tarafından serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Marc Fogel ismindeki bir Amerikalının Rusya tarafından serbest bırakılmasından çok memnun olduğunu vurgulayarak, bu adımın pozitif bir sürece kapı açmasını umduğunu söyledi.

"Rusya bize bu süreçte çok iyi davrandı. Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur." diyen Trump, iki taraftan da toplam 1,5 milyona yakın askerin hayatını kaybettiğini ve bu can kaybının durmasını öncelediğini belirtti.

Fogel'in yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'da olacağını açıklayan Trump, "Bu savaşı durdurmalıyız, ben bu konuyla öncelikle can kaybı açısından ilgileniyorum. Ukrayna ve Rus askerleri. Bence bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.