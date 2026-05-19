Trump'tan San Diego İslam Merkezi Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan San Diego İslam Merkezi Saldırısına Tepki

19.05.2026 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyı 'korkunç bir durum' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırı için "korkunç bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, polis saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Saldırı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan San Diego İslam Merkezi Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

23:36
1. Lig’e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
23:21
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 01:45:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan San Diego İslam Merkezi Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.