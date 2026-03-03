Trump'tan Starmer'a Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Starmer'a Eleştiri

03.03.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ı İran konusunda eleştirerek ilişkilerin kötüleştiğini söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ABD'in İran'a yönelik saldırıları konusunda eleştirdi. Trump, "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesine konuşan Trump, İran'a yönelik operasyonda Starmer için "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bunu İngiltere'den göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

Trump, "Fransa harikaydı. Hepsi harikaydı. İngiltere diğerlerinden çok farklıydı" yorumunu yaptı.

Starmer, dün Avam Kamarası'nda hükümetin "gökyüzünden rejim değişikliğine inanmadığını" açıklamıştı.

İngiltere, başlangıçta ABD'nin İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş, ancak daha sonra İran'daki hedeflere yönelik "savunma amaçlı" saldırılar için üslerini açmıştı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, İngiltere, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Starmer'a Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Starmer'a Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.