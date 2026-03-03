Trump'tan Starmer'a Eleştiri

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ABD'in İran'a yönelik saldırıları konusunda eleştirdi. Trump, "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesine konuşan Trump, İran'a yönelik operasyonda Starmer için "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bunu İngiltere'den göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

Trump, "Fransa harikaydı. Hepsi harikaydı. İngiltere diğerlerinden çok farklıydı" yorumunu yaptı.

Starmer, dün Avam Kamarası'nda hükümetin "gökyüzünden rejim değişikliğine inanmadığını" açıklamıştı.

İngiltere, başlangıçta ABD'nin İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş, ancak daha sonra İran'daki hedeflere yönelik "savunma amaçlı" saldırılar için üslerini açmıştı.