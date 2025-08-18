Trump'tan Ukrayna'ya Barış Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını", Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Zelenskiy ile bir araya geldiği Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirten Trump, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak." dedi.

Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da, "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız." şeklinde konuştu.

Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade etti.