Trump\'tan Ulusa Sesleniş Duyurusu

WASHINGTON, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
Trump pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Washington saatiyle 21.00'de ulusa sesleneceğim. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Konuşmanın içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmayan Trump, aynı gün içinde Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlattıklarını açıklamıştı.
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