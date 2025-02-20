Trump'tan USAID'in Hindistan Harcamasına Eleştiri - Son Dakika
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Trump'tan USAID'in Hindistan Harcamasına Eleştiri

Trump, USAID'in Hindistan'daki seçimler için 21 milyon dolar harcamasını eleştirerek dış müdahale dedi.

20.02.2025 13:50
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolar harcamasını eleştirdi.

Trump, Miami'de katıldığı FII PRIORITY Zirvesi'nde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından Hindistan'da geçen yıl düzenlenen genel seçimler için kullanılan fona dair konuştu.

Trump, Biden döneminde kullanılan söz konusu seçim fonunu eleştirerek "Hindistan'da seçmenlerin katılımını sağlamak için neden 21 milyon dolar harcamamız gerekiyor? Sanırım başka birini seçtirmeye çalışıyorlardı." dedi.

Hindistan'ın ABD'ye en yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Trump, "Neden Hindistan'a 21 milyon dolar veriyoruz? Onların çok daha fazla parası var. Tarifeleri çok yüksek olduğu için oraya zor giriyoruz. Hindistan'a ve başbakanlarına büyük saygı duyuyorum ama seçime katılım için 21 milyon dolar mı vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

USAID'in seçim fonuna Hindistan'dan tepki

USAID'ın Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolarlık harcama yaptığı iddiaları Hindistan'da da tepkiyle karşılandı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) liderlerinden Amit Malviya ise sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı "dış müdahale" olarak nitelendirdi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan USAID'in Hindistan Harcamasına Eleştiri - Son Dakika

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