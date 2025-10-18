Trump'tan Uyuşturucu Taşıyan Denizaltı Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Uyuşturucu Taşıyan Denizaltı Açıklaması

18.10.2025 22:40
Trump, Karayipler açıklarında vurulan denizaltında uyuşturucu taşıyan iki teröristin iade edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucu taşıdığını" iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye doğru seyrederken vurulan bir denizaltıya ilişkin açıklama yaptı.

DENİZALTIYI VURDULAR

Söz konusu denizaltının Karayipler üzerinde ABD topraklarına doğru "uyuşturucu taşırken" hedef alındığını aktaran Trump, denizaltında dört "narkoteröristin" olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtti.

"Hayatta kalan iki terörist, tutuklanmak ve yargılanmak üzere geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya'ya iade edilecek." bilgisini veren ABD Başkanı, Karayipler üzerinden ülkesine getirilen uyuşturucuyla hem denizde hem de karada mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı. Trump, söz konusu denizaltının nasıl vurulduğuna ilişkin görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Karayipler, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
