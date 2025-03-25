Trump'tan Venezuela'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Trump'tan Venezuela'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi

Trump\'tan Venezuela\'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi

Trump, Venezuela'dan petrol alan ülkelere %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

25.03.2025 14:06
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WASHINGTON, 25 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkesi Venezuela'dan petrol veya doğalgaz satın alan tüm ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Venezuela'nın "on binlerce" suçluyu ABD'ye gönderdiğini öne sürdü.

Trump, pazartesi günü Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan Donald J. Trump bugün Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde birçoğu katil ve aşırı derecede şiddete eğilimi olan on binlerce ileri derece suçluyu ve diğer suçluları gizli bir şekilde ABD'ye göndermesi de dahil birçok nedenden dolayı Venezuela'ya İkincil Tarife olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını duyurmuştur" dedi.

Trump, "Venezuela'dan petrol veya doğalgaz satın alan tüm ülkeler, ABD'yle yaptıkları her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak. Gümrük vergileri, tüm belgelerin imzalanıp kayıt altına alınmasının ardından 2 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek" diye ekledi.

Sık sık Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerini ABD'ye suçlu göndermekle itham eden Trump, bu iddiaları göçmen politikalarının daha katı uygulanmasını haklı göstermek için kullanıyor.

Trump yönetimi kısa süre önce Tren de Aragua çetesinin üyesi oldukları ve şiddet suçlarına karıştıkları iddiasıyla 200'den fazla Venezuelalı göçmeni El Salvador'a sınır dışı etmek için savaş zamanlarında kullanılan 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokmuştu.

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg ise yasanın sınır dışı işlemlerinde kullanılmasını geçici olarak engelleyen bir emir yayımlamıştı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, cuma günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminin suçlamalarını reddederek sınır dışı edilen Venezuelalıların hiçbirinin çete üyesi olmadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'tan Venezuela'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi - Son Dakika

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