Trump'tan Washington DC Yönetimine Eleştiri

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ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'nin yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini söyledi.

Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı sevdiğini, ancak yönetiminin "iş yapmadığını" savunan Trump, başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğuna işaret etti.

Federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini kaydeden Trump, "Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerek." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, "Washington DC'yi devralmalıyız, güvenli hale getirmeliyiz. İnsanlar öldürülüyor. Harika bir polis departmanı var ama doğru kullanılmıyor." dedi.

Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilse de 1973 tarihli Home Rule Act neticesinde ABD Kongresi'nin denetimine tabi olduğu için özerkliği sınırlı.

Belirli bir bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma ve yönetme yetkisi veren söz konusu yasa kapsamında, Washington DC'ye sınırlı bir özerklik tanınmış olsa da Kongre, başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.