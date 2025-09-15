Trump'tan Yabancı Uzmanlara Davet - Son Dakika
Trump'tan Yabancı Uzmanlara Davet

15.09.2025 10:24
Trump, ABD'nin üretkenliğini artırmak için yabancı uzmanları davet etti, eğitim şartı koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çip, yarı iletken, bilgisayar, gemi ve tren gibi alanlarda eskisi kadar üretken olmadığını belirterek, yabancı firmalardan uzmanların sınırlı süre kalmak kaydıyla ülkeye gelmesini ve ABD'li imalatçıları eğitmesini istedi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin çip, yarı iletken, bilgisayar, gemi ve tren gibi ürünlerin imalatında eskiden "çok iyi" olduğu ancak artık bu becerileri "başkalarından yeniden öğrenmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı ülkeleri ve firmaları, ABD'ye yatırım yapmaktan caydırmak istemediğini belirten Trump, onları ve çalışanlarını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Trump, "Son derece karmaşık ürünler, makineler ve diğer pek çok şey üreten yabancı firmalar, ABD'ye büyük yatırımlarla geldiklerinde uzmanlarını da bir süreliğine buraya getirmelerini, bu çok benzersiz ve karmaşık ürünlerin nasıl yapılacağını insanlarımıza öğretmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu uzmanların, görev süreleri bittiğinde ABD'den ayrılıp ülkelerine döneceklerini de vurgulayan Trump, bu sayede ülkesinin gelecekte bu firmaların yaptığından "daha büyük işler başaracağını" kaydetti.

Öte yandan, Trump'ın bu paylaşımından günler önce, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alınması üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ise 12 Eylül'de ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA

