Trump'tan Zelenski'ye Barış Eleştirisi - Son Dakika
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Trump'tan Zelenski'ye Barış Eleştirisi

Trump, Zelenski'nin barış istemediğini ve savaşa devam etmek istediğini belirtti.

01.03.2025 02:34
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile tartışmasının ardından Zelenski'nin barış istemediği eleştirisini yineledi. Trump, "Savaşmaya devam etmek istiyor. Savaş savaş savaş… Biz ise ölümleri sona erdirmek istiyoruz" dedi. Trump'a, Zelenski'nin görevinden ayrılmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine Trump, "Ben barışı sağlayacak birini istiyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından, hafta sonu için Florida'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere Zelenski'nin barış istemediğini söyleyen Trump, "Savaşmaya devam etmek istiyor. Savaş savaş savaş… Biz ise ölümleri sona erdirmek istiyoruz" dedi. ABD Başkanı'na, Zelenski'nin görevinden ayrılmasını isteyip istemediği sorulduğunda "Ben barışı sağlayacak birini istiyorum" yanıtını verdi.

Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik tutumları ABD'de de eleştirilere yol açarken, 14 Demokrat partili vali ortak bir bildiri yayınladı ve Ukrayna'ya desteklerini ifade etti. Demokrat Valley şu ifadeleri kullandı: "Donald Trump ve JD Vance, kutsal Oval Ofis'i, Başkan Zelenski'yi Vladimir Putin'in sözüne güvenmediği için azarlamak amacıyla kullandı. Amerikalılar, dünya sahnesinde güçlü demokratik değerlerimizi korumalı, Rusya tarafından işgal edildikten sonra ülkesinin ve halkının özgürlüğü için mücadele eden Başkan Zelenski'nin çalışmalarını baltalamamalıdır."

Kaynak: ANKA

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