''1 günlük diktatör olacağım'' diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilirse 1 günlüğüne diktatör olup ABD-Meksika sınırını kapatmak istediğini söyledi.

"SADECE 1 GÜNLÜĞÜNE DİKTATÖR OLUP ABD-MEKSİKA SINIRINI KAPATMAK İSTİYORUM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan bir çıkış geldi. Trump, sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak ABD-Meksika sınırını kapatmak istediğini söyledi. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Fox News'un haber analisti Sean Hannity'e konuşan Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilirse rakiplerine karşı faaliyetlerinin ne olacağı ve intikam alıp almayacağı sorusu üzerine, sadece görevinin ilk gününde "diktatörlük" yapacağını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump

"BUNUN DIŞINDA, BEN BİR DİKTATÖR DEĞİLİM"

ABD-Meksika sınırını kapatmayı ve "sondaj" yapmak istediğini ifade eden Trump, "Bunun dışında, ben bir diktatör değilim." dedi. Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde "ruhsal ve fiziksel sağlığı dolayısıyla" aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Seçimlerde Demokratlardan kimin aday olacağını düşündüğü sorusu üzerine, Gavin Newsom'ın ismini veren Trump, kurnaz olarak nitelediği Newsom için, "Bence iyi iş çıkardı." yorumunu yaptı.

ABD-MEKSİKA SINIRI

Meksika- Amerika Birleşik Devletleri sınırı Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran, batıda Pasifik Okyanusu'ndan doğuda Meksika Körfezi'ne kadar uzanan uluslararası bir sınırdır. Sınır, kentsel alanlardan çöllere kadar çeşitli arazilerden geçmektedir. Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırı, yılda yaklaşık 350 milyon belgelenmiş geçişle dünyanın en sık geçilen sınırıdır. Güney Amerika ülkelerinden kaçan göçmenler, Meksika'yı kullanarak ABD'ye geçmeye çalıştığı için sık sık tartışılmaktadır. Dünyada iki ülke arasındaki en uzun onuncu sınırdır.