Trump Temsilcisi: İran'ın Uranyum Zenginleştirmesi Olmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yapacakları olası bir anlaşmada olmazsa olmaz koşullardan birinin " Tahran'ın uranyum zenginleştirmemesi" olduğunu söyledi.

Amerikan ABC kanalına bir röportaj veren Witkoff, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Witkoff, İran'la anlaşma yapmak istediklerini ve bu konudaki iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ifade ederken, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini yineledi.

ABD'li temsilci, "Çok ama çok net bir kırmızı çizgimiz var, o da uranyum zenginleştirme konusu. Zenginleştirme kapasitesinin yüzde 1'ine bile izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Uranyum zenginleştirme programının devam etmemesi hususunda İran'la müzakerelere açık olduklarını da belirten Witkoff, "Bizim durduğumuz yer, zenginleştirme içermeyen bir anlaşma ile başlıyor. Zenginleştirmeye izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlanmayı mümkün kılar. Biz buraya bir bombanın gelmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.