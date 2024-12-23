Trump, TikTok'un Sürekliliğine İzin Verebilir

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WASHINGTON, 23 Aralık (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini devam ettirmesine izin verebileceğini söyledi.

Pazar günü Arizona'nın Phoenix kentinde bir etkinlikte konuşan Trump, popüler video paylaşım uygulamasının, başkanlık seçimi sırasında bazı kilit öneme sahip seçmenlere ulaşılmasına yardımcı olmuş olabileceğini belirterek TikTok'un "bir süreliğine daha" faaliyetlerine devam etme olasılığından bahsetti.

"TikTok'ta yer aldık ve büyük bir ilgi gördük. Milyarlarca görüntülenme aldık" diyen Trump, kampanyasının uygulamada aldığı görüntüleme sayısını gösteren bir çizelgenin kendisine gösterildiğini belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi çarşamba günü, 19 Ocak tarihine kadar popüler video paylaşım uygulamasının satılmasını, aksi taktirde ulusal güvenlik gerekçesiyle kapatılmasını zorunu kılan yasanın engellenmesine yönelik TikTok ve bağlı olduğu Çinli ByteDance şirketinin talebini gözden geçirmeyi kabul etmişti.